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قطر بصدد "تقييم" دورها الوسيط بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
2024-04-17 | 13:53
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قطر بصدد "تقييم" دورها الوسيط بين إسرائيل وحماس
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة في صدد "تقييم" دور الوساطة الذي تؤديه منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال المسؤول القطري في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة: "للأسف رأينا أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، توظيف هذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة، وهذا استدعى دولة قطر بأن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور"، موضحا "نحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف في هذه الوساطة".
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