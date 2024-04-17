تركيا تتهم نتانياهو بدفع المنطقة إلى الحرب للبقاء في السلطة

اتّهمت تركيا على لسان وزير خارجيتها، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه يريد دفع الشرق الأوسط إلى الحرب "من أجل البقاء في السلطة".



وقال الوزير هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافيّ في الدوحة: "من الواضح أن نتانياهو يحاول دفع المنطقة إلى الحرب للبقاء في السلطة".



وأضاف فيدان متحدّثا إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك تهديدا "مستمرا" من توسّع الحرب في المنطقة.



وأشار إلى أنه تحدث "ثلاث ساعات" في الدوحة الأربعاء مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وقادة سياسيين آخرين في الحركة، في مسائل مختلفة أبرزها المحادثات في شأن وقف إطلاق النار.