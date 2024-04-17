واشنطن ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا

أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا بسبب مواصلة الرئيس نيكولاس مادورو "قمع" المعارضين.



وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، إن كراكاس أخلت بتعهداتها، وذلك مع حلول تاريخ 18 نيسان، وهي المهلة التي وضعتها واشنطن لتحقيق تقدم بعد منع المعارضين من خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة مادورو.



وقال مسؤول بارز في إدارة بايدن طالبا عدم كشف اسمه: "على رغم أن السلطات الفنزويلية نفذت بعض التعهدات الأساسية، الا أنها أخفقت أيضا في العديد من المجالات".



وأشار الى أن هذه المجالات تشمل "ما نراه من نسق متواصل بمضايقة وقمع لشخصيات المعارضة"، موضحا أن الولايات المتحدة تشعر "بالقلق على وجه الخصوص" بأن السلطات الفنزويلية منعت أبرز معارضي مادورو، ماريا كورينا ماشادو، من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز المقبل.



وأوضح المسؤول بأن الشركات ستمنح مجالا حتى 31 أيار لالتزام العقوبات الأميركية على نفط فنزويلا.