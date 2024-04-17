المحافظون يحصدون أكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات كرواتيا

فاز الحزب الحاكم المحافظ في كرواتيا بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء، وفق ما أظهر استطلاع رأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، دون أن يحصد ما يكفي لتشكيل حكومة بمفرده وبتراجع عن النتيجة التي حققها قبل أربع سنوات.



وأفاد استطلاع وكالة إيبسوس أن حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي حصد 59 مقعدا في البرلمان المكون من 151 نائبا، مقارنة بـ66 مقعدا في انتخابات عام 2020.



وأظهر الاستطلاع أن ائتلاف يسار الوسط بقيادة الحزب الديموقراطي الاشتراكي حصل على مقعدا، بينما نالت حركة الوطن اليمينية وحزب "موزيمو" اليساري الأخضر ("نحن نستطيع" بالكرواتية) 13 و11 مقعدا تواليا.



وأعلن نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته دافور بوزينوفيتش أنّ "حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي فاز بمقاعد أكثر من بقية الأحزاب، وهي نتيجة ممتازة".