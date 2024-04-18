إضطرابات في الإمارات لليوم الثالث بعد أمطار غير مسبوقة

تتواصل الإضطرابات في الإمارات اليوم الخميس ولليوم الثالث في أعقاب أمطار غزيرة غير مسبوقة اجتاحتها هذا الأسبوع وأدت إلى تعطيل مناطق واسعة بالبلاد.



وفي دبي، لا تزال العمليات في المطار، وهو مركز رئيسي للسفر، مضطربة بعد أن غمرت المياه المدرج يوم الثلاثاء ما أدى إلى تحويل رحلات وإرجاء أو إلغاء أخرى.



وقال المطار صباح اليوم الخميس إنه استأنف الرحلات الجوية القادمة في المبنى رقم 1 الذي تستخدمه شركات الطيران الأجنبية. ولفت إلى أن "الرحلات الجوية تستمر في التأخير والتعطيل".



وأعلنت شركة طيران الإمارات، شركة الطيران الأكبر في المطار، أنها ستستأنف إنجاز إجراءات السفر للمغادرين من دبي الساعة التاسعة صباحًا (05:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس، ما يعني إرجاء الاستئناف من منتصف الليل ولتسع ساعات.



ويواجه المطار صعوبات في توفير الطعام للمسافرين الذين تقطعت بهم السبل بعدما غمرت مياه السيول الطرق القريبة.



ووصلت موجة الطقس العاصف، التي ضربت عُمان يوم الأحد، إلى الإمارات يوم الثلاثاء. وتم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد في الإمارات و20 في عمان.