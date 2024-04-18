وزير خارجية الصين: بكين وجاكرتا حريصتان على السلم والإستقرار الإقليميين

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس بعد محادثات مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا إن البلدين حريصان على الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.



ودعا وانغ كل أطراف الصراع في غزة إلى ممارسة ضبط النفس، وقال إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم قرارًا من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف وانغ بعد الاجتماع في تصريحات ترجمت إلى الإندونيسية: "عبر الوزيران عن استيائهما إزاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع بين فلسطين وإسرائيل. إننا نتفق على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بشكل كامل ودون أي شرط".



وذكرت مارسودي بعد الاجتماع الثنائي أن البلدين سيعززان العلاقات، وأن جاكرتا تتطلع إلى تعميق التعاون والاستثمار في تحول الطاقة والبنية التحتية وأنشطة التكرير والتوزيع.