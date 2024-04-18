الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زلزال بقوة 6,3 درجات في غرب اليابان

أخبار دولية
2024-04-18 | 01:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زلزال بقوة 6,3 درجات في غرب اليابان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زلزال بقوة 6,3 درجات في غرب اليابان

أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة من جراء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب ليل الأربعاء جنوب غرب اليابان من دون أن يتسبب بصدور تحذير من خطر حدوث تسونامي، بحسب ما أفادت السلطات الخميس.
     
وقالت السلطات في حصيلة أولية إنّ جميع المصابين جروحهم طفيفهم نجمت بمعظمها عن سقوط أغراض، مشيرة أيضاً إلى أنّ الأضرار المادية التي تسبّبت بها الهزة الأرضية ضئيلة للغاية.
     
ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بُعد نحو 18 كيلومترًا غرب أواجيما وعلى عمق 25 كيلومترًا تقريبًا، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.
     
من جهتها، قالت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ قوة الزلزال بلغت 6,4 درجات ومركزه يقع على عمق 50 كلم.
     
أضافت في منشور على منصة "إكس" أنّه "في المناطق التي كانت فيها الهزة قوية، لا تقتربوا من المناطق الخطرة. لا خطر حدوث تسونامي ناجم عن الزلزال".
     
وأكّدت هيئة التنظيم النووي اليابانية أن محطة إيكاتا للطاقة النووية في هذه المنطقة تعمل بشكل طبيعي.
     
وشهدت اليابان أشد زلزال بلغت قوته 9 درجات في آذار/مارس 2011 حين كان مركزه قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، محدثا تسونامي أودى بنحو 18500 شخص بين قتيل ومفقود.
     
وتسببت تلك الكارثة بانهيار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما، في أسوأ كارثة في اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وأخطر حادث نووي منذ تشرنوبيل عام 1986.
     
وتعرضت اليابان لزلزال قوي يوم رأس السنة هذا العام بلغت شدته 7,5 درجات وضرب شبه جزيرة نوتو موديا بأكثر من 230 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.
      

آخر الأخبار

أخبار دولية

درجات

اليابان

LBCI التالي
رئيسة وزراء أستونيا: "لماذا صدّ الغرب الهجوم عن إسرائيل ولم يفعل الشيء نفسه في أوكرانيا؟"
إسرائيل فكرت بتوجيه ضربات انتقامية سريعاً ضدّ إيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-04

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

LBCI
أخبار دولية
10:59

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقتي إهيمي وكوتشي في جنوب اليابان

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق إندونيسيا ولا انذار من تسونامي

LBCI
أخبار دولية
2024-03-23

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:33

بوركينا فاسو تطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بسبب "نشاطات تخريبية"

LBCI
أخبار دولية
04:12

إيران تؤكد للولايات المتحدة أنّها لا تريد "توسيع التوترات" مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
03:56

القبض على شخصين في ألمانيا للإشتباه في أنهما جاسوسان روسيان

LBCI
أخبار دولية
02:08

لازاريني: حلّ الأونروا يهدّد بتسريع المجاعة في غزة وتأجيج دوامة العنف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:24

وفاة زوج النائبة السابقة بهية الحريري

LBCI
امن وقضاء
2024-04-11

اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

LBCI
منوعات
14:33

أوراق نقدية أُتلفت بأفظع الطرق... رجل أطعم ناقة ريالات سعودية! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:46

قادة الإتحاد الأوروبي يدعمون فرض المزيد من العقوبات على إيران بعد هجومها على إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:35

مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)

LBCI
منوعات
11:13

بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
05:27

اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..

LBCI
أخبار لبنان
12:32

شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

LBCI
حال الطقس
01:25

الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
06:48

بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!

LBCI
منوعات
16:30

تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More