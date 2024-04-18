قادة الإتحاد الأوروبي يدعمون فرض المزيد من العقوبات على إيران بعد هجومها على إسرائيل

قرر قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء تشديد العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات وأثار مخاوف القوى العالمية من نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.



والقمة التي تعقد في بروكسل هي الأولى لقادة دول الاتحاد السبع والعشرين منذ الهجوم الذي شنته إيران يوم السبت، بعد أكثر من ستة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وألمحت إسرائيل إلى أنها سترد لكنها لم تحدد الكيفية. وندد القادة بالهجوم الإيراني وأكدوا مجددًا التزامهم بأمن إسرائيل ودعوا جميع الأطراف بما في ذلك لبنان إلى منع حدوث المزيد من التوترات.



وقال رئيس القمة شارل ميشيل: "نشعر أنه من المهم للغاية بذل كل ما في وسعنا لعزل إيران"، مضيفًا أن العقوبات الجديدة التي سيجري فرضها على إيران ستستهدف الشركات المشاركة في إنتاج المسيرات والصواريخ.



وشدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أن من المهم ألا ترد إسرائيل "بهجوم واسع النطاق".



وأبدت إيطاليا بشكل منفصل قبل محادثات لمجموعة السبع دعمها لفرض عقوبات على موردي الأسلحة المرتبطين بالهجوم ضد إسرائيل، وكذلك المرتبطين بالهجمات على السفن في البحر الأحمر.



وشنت إيران هجومها ردًا على ضربة تعرضت لها سفارتها في دمشق في الأول من نيسان واتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنها.