رئيسة وزراء أستونيا: "لماذا صدّ الغرب الهجوم عن إسرائيل ولم يفعل الشيء نفسه في أوكرانيا؟"



سألت رئيسة وزراء استونيا الأربعاء خلال اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي لماذا ساعدت قوى غربية إسرائيل على صدّ هجوم إيراني هائل بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية ومجنّحة، ولم تفعل ذلك في أوكرانيا.



وفي حديثها للصحافيين قبيل افتتاح قمة القادة الأوروبيين في بروكسل، قارنت رئيسة الوزراء كايا كالاس بين التطورات التي حدثت في نهاية الأسبوع الماضي في الشرق الأوسط والنزاع الدائر منذ عامين على عتبة أراضي الاتحاد الأوروبي.



وقالت كالاس، وهي منتقدة صريحة للكرملين تقود حملة لزيادة الدعم الأوروبي لجهود كييف الحربية، إنّه "بالنظر إلى التعاون الذي حصل بين دول مختلفة في ما يتعلق بصدّ الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل، يظهر أنّه بإمكاننا فعل المزيد". وأضافت "يمكننا توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا بطريقة مماثلة حتى تتمكن من منع الهجمات".



وقالت كالاس "هذه هي نفس الطائرات المسيّرة التي تهاجم أوكرانيا ليلاً ونهاراً"، في إشارة إلى طائرات شاهد الانقضاضية التي تصنعها إيران وتطلقها القوات الروسية ضد أوكرانيا.



وأضافت "إذا كان نفس الحلفاء قادرين على القضاء عليهم هناك، فهم قادرون على القضاء عليهم في أوكرانيا". وتابعت "هذا يظهر أنه يمكننا التعاون والقيام بذلك".





