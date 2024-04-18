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لازاريني: حلّ الأونروا يهدّد بتسريع المجاعة في غزة وتأجيج دوامة العنف
أخبار دولية
2024-04-18 | 02:08
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لازاريني: حلّ الأونروا يهدّد بتسريع المجاعة في غزة وتأجيج دوامة العنف
حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ الرضوخ لطلب إسرائيل بحلّ الوكالة الأممية من شأنه أن يفاقم المجاعة في قطاع غزة وأن يدفع بجيل من الأطفال إلى "اليأس" وبالتالي تأجيج "دوامات عنف لا تنتهي".
وشدّد لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي على أنّ الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 "هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية" في غزة. وندّد المفوّض العام بالحملة "الغادرة" التي تستهدف الأونروا بهدف وضع حدّ لعملياتها، محذّراً من أنّ "تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات دائمة". وأوضح أنّه "على المدى القصير، سيؤدّي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع حصول المجاعة". وتهدّد المجاعة بالفعل شمال قطاع غزة.
وقُتل في غزة ما يقرب من 34 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وأضاف المفوّض العام للأونروا التي تدير مدارس ومستشفيات في غزة أنّه "على المدى الطويل، فإنّ (حلّ الوكالة) سيضع في مهبّ الريح عملية الانتقال من وقف لإطلاق النار إلى اليوم التالي وذلك من خلال حرمان سكّان مصابين بصدمات نفسية من خدمات أساسية".
وأوضح أنّ هذا الأمر "سيجعل المهمّة الهائلة المتمثّلة في عودة ما يقرب من نصف مليون فتاة وفتى يعانون الأمرّين إلى التعليم مهمّة شبه مستحيلة". وأضاف أنّ "الفشل في توفير التعليم سيحكم على جيل كامل باليأس - ممّا يؤدّي إلى تأجيج الغضب والاستياء ودوّامات عنف لا تنتهي".
كما أشاد لازاريني بموظفي الأونروا الذين قُتلوا في غزة منذ بدأت الحرب وعددهم 178 موظفاً، ووقف مع جميع أعضاء مجلس الأمن دقيقة صمت حداداً على أرواح جميع العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا مذاك. في الوقت نفسه، عهد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجموعة مستقلّة مهمّة تقييم الأونروا و"حيادها".
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