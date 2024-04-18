القبض على شخصين في ألمانيا للإشتباه في أنهما جاسوسان روسيان

قبض على مواطنين ألمانيين-روسيين في بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق ما أعلن مدعون فدراليون الخميس.



وأوضح المدعون أن الرجلين اللذين عرف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه قبض عليهما في مدينة بايرويت الأربعاء. وهما متهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية" المتمركزة في ألمانيا.