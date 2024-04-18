الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القبض على شخصين في ألمانيا للإشتباه في أنهما جاسوسان روسيان

أخبار دولية
2024-04-18 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القبض على شخصين في ألمانيا للإشتباه في أنهما جاسوسان روسيان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القبض على شخصين في ألمانيا للإشتباه في أنهما جاسوسان روسيان

قبض على مواطنين ألمانيين-روسيين في بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق ما أعلن مدعون فدراليون الخميس.
     
وأوضح المدعون أن الرجلين اللذين عرف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه قبض عليهما في مدينة بايرويت الأربعاء. وهما متهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأميركية" المتمركزة في ألمانيا.

أخبار دولية

شخصين

ألمانيا

للإشتباه

أنهما

جاسوسان

روسيان

LBCI التالي
إيران تؤكد للولايات المتحدة أنّها لا تريد "توسيع التوترات" مع إسرائيل
لازاريني: حلّ الأونروا يهدّد بتسريع المجاعة في غزة وتأجيج دوامة العنف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-19

ألمانيا ألقت القبض على شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
06:57

برلين تستدعي السفير الروسي ... والسبب جاسوسان

LBCI
أخبار دولية
09:01

نتانياهو لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: لإسرائيل الحق في حماية نفسها

LBCI
آخر الأخبار
08:20

وزيرة خارجية ألمانيا من إسرائيل: الشرق الأوسط لا ينبغي أن ينزلق إلى حرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:57

برلين تستدعي السفير الروسي ... والسبب جاسوسان

LBCI
أخبار دولية
04:33

بوركينا فاسو تطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بسبب "نشاطات تخريبية"

LBCI
أخبار دولية
04:12

إيران تؤكد للولايات المتحدة أنّها لا تريد "توسيع التوترات" مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
02:08

لازاريني: حلّ الأونروا يهدّد بتسريع المجاعة في غزة وتأجيج دوامة العنف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:50

تيننتي: عمل "اليونيفيل" مستمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16

بعد فضيحة صور تايلور سويفت الفاضحة والمزيفة... إجراءات تدقيقية من "المحكمة العليا" في ميتا

LBCI
خبر عاجل
05:13

معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات

LBCI
منوعات
2024-02-12

جون أشقر يطلب يد حبيبته تحت الماء: "الحياة تبدأ من تحت الصفر" (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:13

بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)

LBCI
فنّ
12:35

مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:32

شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

LBCI
حال الطقس
01:25

الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
05:13

معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات

LBCI
خبر عاجل
06:55

مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق

LBCI
فنّ
11:39

ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More