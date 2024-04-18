بوركينا فاسو تطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بسبب "نشاطات تخريبية"

أعلنت وزارة خارجية بوركينا فاسو ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين، من بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو، أشخاصًا غير مرغوب فيهم بسبب نشاطات تخريبية وطلب منهم مغادرة البلاد.وكتبت الوزارة في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية في واغادوغو مؤرخة الثلاثاء وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الخميس أن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة صنفوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية. وقالت: يطلب منهم مغادرة بوركينا فاسو خلال الـ48 ساعة المقبلة.