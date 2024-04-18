برلين تستدعي السفير الروسي ... والسبب جاسوسان

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي بعد توقيف شخصين في ألمانيا يشتبه في تخطيطهما لهجمات، بما فيها على أهداف عسكرية أميركية.



وأكد المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك استدعت السفير الروسي بعد القبض على الرجلين في بايرويت المتّهمين أيضا بالتجسس لصالح روسيا.