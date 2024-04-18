انفجار في مصنع كيماويات بالصين يسفر عن مقتل شخصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن شخصين قُتلا بينما أُصيب أربعة آخرون جراء انفجار بمصنع كيماويات في منطقة نينغشيا بشمال غرب الصين.



وقع الحادث في موقع شركة نينغشيا باوفينج للطاقة، وهي مجموعة مدرجة في شنغهاي مختصة بإنتاج مواد كيميائية من الفحم.



ولم ترد الشركة على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.