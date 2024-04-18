قائد بالحرس الثوري الإيراني: إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية فسنرد بالتأكيد

أوضح وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني أحمد حق طلب، أن إيران قد تراجع "عقيدتها النووية" في ظل التهديدات الإسرائيلية.



وأكد أن "مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية وكذلك الاعتبارات المعلن عنها سابقا أمر ممكن تماما".



وحذّر المسؤول الايراني من أنه إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية فسنرد بالتأكيد، ومستعدون لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة في إسرائيل.



وللزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي القول الفصل في برنامج طهران النووي الذي يشتبه الغرب في أن إيران ستستخدمه في أغراض عسكرية.



وقال خامنئي في مناسبات عديدة إن طهران لم تسع قط إلى صنع أو استخدام أسلحة نووية لأن الدين يحرم ذلك.