عقوبات أميركية وبريطانية جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة بعد هجومها على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تستهدف 16 فردا وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتصنيع أنواع محركات تشغل طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي استخدمتها طهران في هجوم 13 نيسان على إسرائيل.