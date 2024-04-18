عبد الملك الحوثي: الرد الإيراني استهدف واحدة من أهم القواعد الإسرائيلية في فلسطين المحتلة

نفّذ الحوثيين 14 عملية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وصولا إلى المحيط الهندي في غضون أسبوعين، بحسب عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية.



وأكد، في خطاب بثه التلفزيون، على أن "لا خطر على الملاحة التابعة للدول الأوروبية التي لا تتجه إلى العدو الإسرائيلي ويمكنها المرور بأمان وسلام".

من جهة أخرى، أكد الحوثي أن الرد الإيراني على ضرب القنصلية بدمشق "استهدف واحدة من أهم القواعد العسكرية التي بحوزة إسرائيل في فلسطين المحتلة".



واعتبر أن عملية "الوعد الصادق ثبتت معادلة الرد على العدو الإسرائيلي في مقابل مسعى العدو لفرض قاعدة الاستباحة".



ورأى الحوثي أن بعض الدول العربية وتحت عنوان السعي لمنع التصعيد سعت لإعاقة الرد الإيراني".