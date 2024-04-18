الأمين العام للأطلسي أمام مجموعة السبع: كييف بحاجة عاجلة لدفاعات جوية

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا الخميس من أنّ أوكرانيا "بحاجة ملحة وماسّة إلى مزيد من الدفاعات الجوية" للتصدي للغزو الروسي لأراضيها.



وقال ستولتنبرغ أمام الوزراء المجتمعين في مدينة كابري إنّ الدول الأعضاء في الحلف قطعت مؤخرا تعهدات "مشجّعة" على صعيد تقديم دعم عسكري لأوكرانيا لكن "كان ينبغي علينا أن نقدّم لهم المزيد باكراً".