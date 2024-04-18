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بولندا توقف رجلاً يُشتبه بتواصله مع الروس للتحضير لمحاولة اغتيال زيلينسكي

أخبار دولية
2024-04-18 | 12:35
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بولندا توقف رجلاً يُشتبه بتواصله مع الروس للتحضير لمحاولة اغتيال زيلينسكي
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بولندا توقف رجلاً يُشتبه بتواصله مع الروس للتحضير لمحاولة اغتيال زيلينسكي

أوقفت بولندا رجلاً يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية وساعدها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو.
     
وكان على الموقوف البولندي الذي عُرّف عنه باسم بافل ك. "جمع معلومات وتزويد أجهزة الاستخبارات العسكرية لروسيا الاتحادية بها (...) خصوصاً مساعدة الأجهزة الخاصة الروسية على التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة لرئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، وفق ما أفادت النيابة العامة البولندية في بيان.

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