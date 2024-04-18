تحطم مروحية عسكرية في كينيا على متنها قائد الجيش

تحطّمت مروحية عسكرية في غرب كينيا وعلى متنها مسؤولون عسكريون يتقدّمهم قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.



وأوضح الضابط الرفيع في الشرطة الوطنية أنّ "النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطّمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوغولا"، من دون أن يقدّم تفاصيل بشأن وضع قائد الجيش.