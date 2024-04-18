سام وربيرغ: لا روابط بين اجتياح رفح والرد الاسرائيلي على الهجوم الايراني

نفى المتحدث باسم الخارجية الاميركية في الشرق الاوسط سام وربيرغ أن يكون هناك روابط بين الاجتياح الاسرائيلي لرفح والرد على الهجوم الايراني، معربا عن قلق الولايات المتحدة من أي عملية عسكرية لا تأخذ بالاعتبار سلامة المدنيين.



وشدّد وربيرغ في مداخلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI، على أن اسرائيل دولة لديها سيادة وأنها هي من تقرر ما اذا كانت سترد على ايران أم لا، لافتا الى أن اميركا تحاول خفض التصعيد في المنطقة وألا نية لديها في المشاركة في أي هجوم على ايران.



وقال وريبرغ: "حركة حماس هي المسؤولة عن هجمات 7 تشرين الاول ولكن الولايات المتحدة لا تحمّل الفلسطينيين مسؤولية الهجوم"، مشيراً الى أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها للوصول الى هدنة موقتة لمدة 6 أسابيع في غزة ولكن "حماس" ترفض الهدنة، كما ترفض اطلاق الرهائن.



واعتبر أن النظام الايراني يزعزع الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أنه اذا لم يحدث أي تغيير جدي في سلوكه فان الادارة الاميركية لن تغير موقفها تجاهه.



وقال: "يبدو أن المجتمع الدولي يدرك أن ايران دولة راعية للارهاب ومصدر رئيسي للنشاطات المزعزة في المنطقة".



وأكد وريبرغ أن انشاء دولة فلسطينية سيتم عبر المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين وألا امكانية لتأسيس أي دولة فلسطينية بقرار من مجلس الأمن.