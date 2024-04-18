مقتل قائد الجيش الكيني وتسعة قادة عسكريين في تحطم مروحية



لقي قائد الجيش الكيني فرانسيس أوموندي أوغولا وتسعة من كبار الضباط مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية في منطقة نائية بغرب البلاد الخميس، وفق ما أعلن رئيس البلاد وليام روتو.



وقال روتو "اليوم عند الساعة 14,20، عانت أمّتنا حادث طيران مأسويا... ببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا".



وأشار الى أنّ الحادث تسبّب أيضاً بمقتل تسعة ضباط آخرين ونجاة اثنين ممن كانوا على متن المروحية.



وأوضح روتو الذي كان دعا في وقت سابق اليوم الى اجتماع أمني طارئ، أنّ فريقا من القوات الجوية في طريقه إلى مكان الحادث للتحقيق في أسبابه.