البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على أخذ مخاوفنا بشأن رفح في الحسبان

أعلن البيت الأبيض ان مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ناقشوا اليوم الخميس المخاوف الأميركية بشأن مسارات العمل المختلفة في رفح، وهي مخاوف وافقت إسرائيل على أخذها في الاعتبار ومناقشتها بشكل أكبر، مضيفا أن المسؤولين سيجتمعون مجددا قريبا.



وأضاف البيت الأبيض في بيان “اتفق الجانبان على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح”.



وتابع قائلا إن الاجتماع ضم المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية، وعقده مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.