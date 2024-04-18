وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد باستخدام واشنطن حق الفيتو في الأمم المتحدة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي انه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.



وأضاف وزير الخارجية اسرائيل كاتس "تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب".