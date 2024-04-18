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مقتل 20 عنصرا من قوات موالية للنظام السوري في هجومين لتنظيم الدولة الإسلامية

أخبار دولية
2024-04-18 | 17:57
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مقتل 20 عنصرا من قوات موالية للنظام السوري في هجومين لتنظيم الدولة الإسلامية
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مقتل 20 عنصرا من قوات موالية للنظام السوري في هجومين لتنظيم الدولة الإسلامية

قتل تنظيم الدولة الإسلامية 20 جنديا ومقاتلا في قوات موالية للحكومة السورية خلال هجومين في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.
     
وأفاد المرصد بـ"مقتل 16 عنصرا من قوات النظام وفصائل موالية لها جراء هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، استهدف حافلة نقل عسكرية في ريف حمص الشرقي". كذلك، قُتل "أربعة عناصر من قوات النظام في هجوم آخَر للتنظيم على مقر عسكري في ريف البوكمال" في شرق سوريا، وفق المرصد.
     

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