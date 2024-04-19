ضربات إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في جنوب سوريا

استهدفت ضربات إسرائيلية موقعا للجيش السوري في جنوب سوريا فجر الجمعة، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما شنّت إسرائيل هجوما على إيران وفق وسائل إعلام أميركية.



وأفاد المرصد بأن "الضربات وقعت في المنطقة الواقعة ما بين السويداء ودرعا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بدون أي صواريخ الدفاع الجوي" مضيفا أن "المنطقة واقعة بين زرع وقرفا التي توجد فيها كتيبة رادار".