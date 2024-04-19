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الجيش الإسرائيلي بعد تقارير عن انفجارات في إيران: لا تعليق حاليا

ردّ الجيش الإسرائيلي لدى سؤاله عن تقارير حول انفجارات في إيران وضربات في سوريا لوكالة فرانس برس، بالقول: "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".