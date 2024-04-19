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وزارة الخارجية المِصرية ندّدت بعجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة

أخبار دولية
2024-04-19 | 00:53
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وزارة الخارجية المِصرية ندّدت بعجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة
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وزارة الخارجية المِصرية ندّدت بعجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة

عبّرت وزارة الخارجية المِصرية، في بيان، عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكّن الدولة الفلسطينية من الحصول على عضوية كاملة، في الأمم المتحدة.
 
وشدّدت على أنّ القضية الفلسطينية تمرّ بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية، باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسيّ حقيقيّ، لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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