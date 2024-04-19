أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية

دعت أستراليا رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا كان ذلك ممكنا، مشيرة إلى "خطر كبير يتمثل بردود عسكرية وهجمات إرهابية".وقالت وزارة الخارجية في مذكرة سفر: "نحث الأستراليين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على المغادرة إذا كان ذلك آمنا".