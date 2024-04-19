إسرائيل حذّرت واشنطن مسبقا من أنها ستشن هجوما على إيران

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي المفترض على إيران، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.



ونقلت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة.



وقال المسؤول الأميركي "لم نوافق على الرد" وفق سي إن إن.