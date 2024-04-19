مسؤولون أميركيون كبار عبّروا عن مخاوفهم لنظرائهم الإسرائيليين إزاء خطط تنفيذ عملية عسكرية في رفح

عبّر مسؤولون أميركيون كبار عن مخاوفهم لنظرائهم الإسرائيليين، إزاء خطط تنفيذ عملية عسكرية، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، كما بحث الطرفان خلال اجتماع عبر الإنترنت هجوم إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.



وقال البيت الأبيض إنّ ممثلين لرئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وافقوا على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار في أي تحرك عسكريّ، في رفح وذلك وسط تزايد القلق من اندلاع حرب إقليمية، في الشرق الأوسط.