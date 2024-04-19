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فلاي دبي تلغي الرحلات إلى طهران

أخبار دولية
2024-04-19 | 01:12
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فلاي دبي تلغي الرحلات إلى طهران
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فلاي دبي تلغي الرحلات إلى طهران

أعلنت شركة فلاي دبي في بيان إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران وأعادت الرحلة إف.زد 1929 بسبب إغلاق المطار.

ووفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية فقد جرى إلغاء الرحلات الجوية الدولية إلى مطار الإمام الخميني الدولي في إيران حتى الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، بعد تقارير عن انفجارات في مناطق أخرى من البلاد.

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