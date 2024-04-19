مباحثات بين أوستن وغالانت

بحث الوزير لويد أوستن هاتفيًا، مع وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت ممارسات إيران، في الشرق الأوسط والتهديدات الإقليمية الأخرى إلى جانب إيصال المساعدات إلى غزة، وفق ما قالت وزارة الدفاع الأميركية.



وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ أوستن ناقش أهمية زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين واستدامة تدفّقها، في غزة، بما في ذلك عبر طريق جديد من ميناء أسدود، في إسرائيل.