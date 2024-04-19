تأهب في تركيا بعد سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة

ضربت سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة - بلغت شدة الأقوى بينها 5,6 درجات - وسط تركيا، من دون أن تسفر عن ضحايا، وفق ما أعلنت السلطات التركية.



وقالت: "لكنّها وضعت المنطقة في حال تأهب."



وشعر السكان بثلاث هزات على الأقل في وقت متأخر من النهار وفي وقت باكر من المساء، في منطقة توكات بين شواطئ البحر الأسود وشمال الأناضول.



وبلغت قوة إحداها 5,6 درجات وأدت إلى إصابة شخص وتسببت في أضرار مادية، وفق ما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجا.



وقال الوزير عبر منصة إكس إنّ سيارات تدخل وإسعاف أرسِلت إلى الموقع.



ولفتت وكالة الأنباء المحلية "إيه إتش آي" إلى وجود خمسة مصابين بين السكان، الذين أُصيبوا بالذعر، أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم.