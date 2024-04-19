هجوم انتحاريّ استهدف سيارة في باكستان

قُتل شخصان، في هجوم انتحاريّ، استهدف سيارة كان يستقلها أجانب، في مدينة كراتشي، في باكستان، وفق ما ذكرت قناة جيو نيوز.