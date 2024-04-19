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هيئة بريطانية: لا مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود للضربة على إيران

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه لا توجد مؤشرات حاليا على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود للضربة الإسرائيلية ضد إيران.