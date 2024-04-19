السفارة الأميركية لدى إسرائيل تطلب من موظفيها وعائلاتهم الحد من تنقلاتهم

طلبت السفارة الأميركية لدى إسرائيل من موظفيها وعائلاتهم الحد من تنقلاتهم في البلاد، بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران نسبها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل.



وجاء على موقع السفارة الإلكتروني أن "موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم" لا يمكنهم التنقل "لدواعٍ شخصية" خارج مدن تل أبيب والقدس وبئر السبع، مشيرة إلى أن هذا التوجيه ساري المفعول "حتى إشعار آخر".