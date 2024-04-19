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أمبري: على السفن التجارية في الخليج وغرب المحيط الهندي البقاء في حالة حذر

أوصت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في المنطقة.



وقالت أمبري إنها تلقت معلومات تشير إلى تنفيذ "ضربة عسكرية إسرائيلية" على أصفهان بإيران.