الجيش الأوكراني يعلن إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى استخدمت لإطلاق صواريخ كروز على مدن في أنحاء البلاد، في تطور هو الأول من نوعه الأولى منذ الغزو الروسي.



وقال الجيش في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "للمرة الأولى، دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز تي يو-22 إم3".