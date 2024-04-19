وزير الخارجية الإيطاليّ يدعو إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم في إيران

دعا وزير الخارجية الإيطاليّ أنطونيو تاياني الذي يستضيف اجتماعًا لنظرائه من مجموعة السبع، إلى وقف التصعيد بعد تقارير أفادت بأن إسرائيل نفذت ضربة على إيران.



وقال لمحطة "راي" التلفزيونية من كابري: "ندعو الجميع إلى توخي الحذر لتجنب تصعيد."



وأضاف: "مجموعة السبع تريد تهدئة مطلقة في الشرق الأوسط."