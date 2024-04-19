فرنسا دعت إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط

دعت فرنسا إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وفق ما قال نائب وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو.



وأتت الدعوة، بعد تقارير تفيد بأنّ إسرائيل شنّت هجومًا جويًا على الأراضي الإيرانية.



وقال بارو لراديو سود: "كل ما يمكنني قوله هو إن موقف فرنسا هو دعوة الأطراف جميعها إلى وقف التصعيد وضبط النفس."