معارضة صينية لأيّ عمل من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط

تعارض الصين أيّ عمل من شأنه تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الإسرائيليّ على إيران، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.



وحذّرت عدة دول بالفعل من أن أي هجوم انتقاميّ إسرائيليّ للرد على الضربات الإيرانية الأخيرة ينذر بجر المنطقة بأكملها إلى حرب إقليمية أوسع نطاقًا.