رئيسة المفوضية الأوروبية دعت إيران وإسرائيل وحلفاءهما إلى الامتناع عن التصعيد

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إيران وإسرائيل وحلفاءهما إلى الامتناع عن التصعيد في الشرق الأوسط، بعد أن قالت مصادر إنّ إسرائيل نفذت هجومًا على الأراضي الإيرانية.



ورأت فون دير لاين - وهي تقف إلى جانب رئيس الوزراء الفنلنديّ بيتري أوربو في لابينرانتا، في فنلندا، على بعد نحو 25 كيلومترًا من الحدود الروسية - وجوب أن تظل المنطقة مستقرة وأن تمتنع الأطراف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات.