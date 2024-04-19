سوناك لا يسعى إلى التكهن في شأن تقارير هجوم إسرائيل نفّذت على إيران

أكّد رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك عدم سعيه إلى التكهن في شأن التقارير، التي تفيد بأنّ إسرائيل نفّذت هجومًا على الأراضي الإيرانية.



وأدلى سوناك بهذه التعليقات بعد خطاب ألقاه في وسط لندن.