أوكرانيا: قتلى وجرحى في هجوم روسي على منطقة دنيبروبتروفسك

ذكر مسؤولون محليون صباح اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 25 آخرين ولحقت أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية في هجوم صاروخي روسي كبير على منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة طوابق من مبنى سكني وبمحطة قطار في دنيبرو عاصمة المنطقة، بينما دعا إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية إضافية.وأضاف زيلينسكي: "يجب محاسبة روسيا على إرهابها، ويجب إسقاط كل صاروخ وكل طائرة مسيرة من طراز شاهد. العالم يستطيع أن يضمن ذلك، وشركاؤنا لديهم القدرات اللازمة".وزار الرئيس الأوكراني كتيبة طبية من المظليين بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.وقال زيلينسكي في رسالة نشرها على قناته على تطبيق "تلغرام": "اليوم في منطقة دونيتسك. تحدثت مع الجنود وقدمت لهم مكافآت. بلادنا فخورة بوجود هؤلاء المحاربين".