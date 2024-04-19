لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

أعلنت شركة لوفتهانزا للطيران أنها ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل حتى غد السبت، مضيفة أنها ستتفادى المجال الجوي العراقي خلال هذا الوقت.



وقالت الشركة: "سلامة الركاب والأطقم هي دائما الأولوية القصوى ولا تعتمد مجموعة لوفتهانزا على التقييمات الحكومية فحسب، بل تجري تقييم وضع السلامة الحالي بنفسها ثم تتخذ قراراتها الخاصة".