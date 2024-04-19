الصفدي لعبد اللهيان: الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل

أكّد وزير الخارجية الأردنيّ، أيمن الصفدي، لنظيره الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان أنّ الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل.



وجاء لقاء الصفدي - عبداللهيان على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن في شأن الأوضاع في الشرق الأوسط.



وأشار وزير خارجية الأردن إلى أنّ بلاده ستتصدى لأيّ تهديد لأمنها.



وأبلغ عبداللهيان أنّ الأردن تريد أفضل العلاقات مع ايران، لكن بشرط وقف التدخل في شؤونها.



وشدّد على ضرورة وقف الإساءات إلى الأردن في الإعلام الرسميّ الإيرانيّ.



وشدّد الوزير الايرانيّ على احترام بلاده للأردن ودوره ومواقفه وعلى أنّ الإساءات في بعض وسائل الإعلام الإيرانية لا تمثّل الموقف الرسميّ لبلاده.