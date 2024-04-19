بيونغ يانغ تسخر من زيارة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة لآسيا

سخرت كوريا الشمالية من الجولة الآسيوية التي تقوم بها سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "رحلة مهزومة تطلب المساعدة".



وجاء في بيان بيونغ يانغ الذي وقعه نائب الوزير كيم سون جيونج "لم تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار مراعاة ضمان السلام والأمن في الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين".



وزارت المسؤولة كوريا الجنوبية الثلاثاء حيث دعت بيونغ يانغ إلى الانفتاح على الحوار، قائلة إن العقوبات المفروضة على الدولة المنعزلة كانت "أداة فعّالة" لإحباط خططها للتطوير النووي.





