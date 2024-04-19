مجموعة السبع تعلن معارضتها لـ"عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح"

أعلنت مجموعة السبع انها تعارض "عملية عسكرية واسعة النطاق" تعد لها إسرائيل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بما ستخلفه من "تبعات كارثية على السكان".



وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان بعد اجتماعهم في جزيرة كابري الإيطالية: "نجدّد دعوتنا إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك".