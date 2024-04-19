المستشار الألماني يدعو لوقف التصعيد بعد هجوم أصفهان

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى وقف التصعيد في أعقاب غارة على مدينة أصفهان الإيرانية، وقال إن برلين ستعمل مع شركائها في هذا الصدد.



وقال شولتس للصحفيين: "يظل وقف التصعيد الأولوية في المستقبل القريب. وسنتحدث أيضا عن هذا الأمر مع جميع أصدقائنا وحلفائنا وسنعمل معهم في هذا الاتجاه".